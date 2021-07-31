Залужный представил своих заместителей и назвал приоритеты в развитии ВСУ
Среди основных планов: реформирование украинской армии в соответствии со стандартами НАТО и соцзащита военнослужащих.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный представил руководящему составу ВСУ своих вновь назначенных заместителей.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Представлены: заместитель Главнокомандующего, генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, начальник Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Сергей Шаптала и командующий Медицинских сил ВСУ полковник медицинской службы Татьяна Остащенко.
Во время мероприятия он также обозначил приоритетные задачи развития Вооруженных сил. Среди прочего, это - реформирование Вооруженных Сил в соответствии с принципами и стандартами НАТО, социальная защита военнослужащих и членов их семей и продолжение реформы денежного и кадрового обеспечения.
Кроме этого, по словам Залужного, планируется:
продолжение трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления ВСУ, в частности, путем разграничения полномочий,
приобретение органами военного управления полных оперативных возможностей в новых организационных структурах (J, G, A, N, S),
обеспечение непосредственного участия стран-партнеров НАТО в мероприятиях оперативной подготовки штабов стратегического и оперативного уровней, в том числе с привлечением к практическим действиям в ходе их проведения,
повышение уровня профессиональной подготовки личного состава,
обеспечение изучения военнослужащими английского языка,
развитие сержантского корпуса.
"Главными задачами Вооруженных Сил Украины в условиях отпора и сдерживания роSSийской вооруженной агрессии остаются содержание военных частей на надлежащих уровнях боевой готовности, укомплектование профессиональным и мотивированным личным составом, переоснащение современным вооружением и военной техникой, уточнение основных документов оборонного планирования, а также доктринальных документов применения войск (сил)", - акцентировал Залужный.
Также важно в рамках обеспечения комплексной обороны развивать систему территориальной обороны и движение сопротивления.
Напомним, 27 июля президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора, командующего войсками оперативного командования "Север" Валерия Залужного на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины, который сменил на посту Руслана Хомчака.