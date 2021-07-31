Залужный представил своих заместителей и назвал приоритеты в развитии ВСУ

Среди основных планов: реформирование украинской армии в соответствии со стандартами НАТО и соцзащита военнослужащих.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный представил руководящему составу ВСУ своих вновь назначенных заместителей.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Представлены: заместитель Главнокомандующего, генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, начальник Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Сергей Шаптала и командующий Медицинских сил ВСУ полковник медицинской службы Татьяна Остащенко.

Во время мероприятия он также обозначил приоритетные задачи развития Вооруженных сил. Среди прочего, это - реформирование Вооруженных Сил в соответствии с принципами и стандартами НАТО, социальная защита военнослужащих и членов их семей и продолжение реформы денежного и кадрового обеспечения.

Кроме этого, по словам Залужного, планируется:

продолжение трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления ВСУ, в частности, путем разграничения полномочий,

приобретение органами военного управления полных оперативных возможностей в новых организационных структурах (J, G, A, N, S),

обеспечение непосредственного участия стран-партнеров НАТО в мероприятиях оперативной подготовки штабов стратегического и оперативного уровней, в том числе с привлечением к практическим действиям в ходе их проведения,

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

повышение уровня профессиональной подготовки личного состава,

обеспечение изучения военнослужащими английского языка,

развитие сержантского корпуса.

"Главными задачами Вооруженных Сил Украины в условиях отпора и сдерживания роSSийской вооруженной агрессии остаются содержание военных частей на надлежащих уровнях боевой готовности, укомплектование профессиональным и мотивированным личным составом, переоснащение современным вооружением и военной техникой, уточнение основных документов оборонного планирования, а также доктринальных документов применения войск (сил)", - акцентировал Залужный.

Также важно в рамках обеспечения комплексной обороны развивать систему территориальной обороны и движение сопротивления.

Напомним, 27 июля президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора, командующего войсками оперативного командования "Север" Валерия Залужного на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины, который сменил на посту Руслана Хомчака.