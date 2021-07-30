Израиль первым в мире запустил вакцинацию третьей дозой Pfizer, начали с президента

Израиль первым в мире начал вакцинацию жителей старше 60 лет третьей дозой препарата BioNTech/Pfizer.

30 июля прививки получили 60-летние президент страны Ицхак Герцог и его жена Михаль, сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

"Мы открываем кампанию вакцинации для защиты взрослых граждан государства Израиль. Господин президент, спасибо, что вы во главе. Мы идем за вами. Удачи", - заявил Беннет.

Прививки третьей дозой вакцины от коронавируса предназначены для жителей страны, достигших 60-летнего возраста. Во время исследования третью дозу уже получили две тысячи человек. У них не обнаружили опасных побочных эффектов.

Третью дозу будут вводить тем, кто получил вторую не позднее пяти месяцев назад.

Несмотря на то, что Израиль одним из первых в мире вакцинировал большую часть населения, в июле там наблюдается рост числа заражений, передает DW. Эксперты связывают новую вспышку с распространением дельта-варианта коронавируса, а также со снижением со временем эффективности прививки вакциной BioNTech/Pfizer.

В частности, 29 июля министерство здравоохранения сообщило о 2 165 новых случаев, подтвержденных за предыдущие сутки, в то время как в июне их количество составляло менее сотни в сутки. Всего в Израиле проживают около девяти миллионов человек.