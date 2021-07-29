Совет по господдержке кинематографии утвердил список победителей конкурсного отбора Госкино

Победителями признаны 22 кинопроекта по шести направлениям.

Совет по господдержке кинематографии утвердил список победителей конкурсного отбора Госкино
Фото: glavcom.ua

Совет по государственной поддержке кинематографии утвердил список победителей 16-го конкурсного отбора Государственного агентства Украины во вопросам кино.

Как сообщает пресс-служба Госкино, Совет принял решение внести в перечень победителей 16-го конкурсного отбора 22 кинопроекта по шести направлениям.

В частности, в категории "Анимационные сериалы" победили два проекта: "Храбрые зайцы" (второй сезон) Тима Ференбаха и "Школа для малых чудовищ" Романа Кепкала.

В категории "Игровые полнометражные фильмы совместного производства мажоритарная копродукция" победили четыре проекта: "Соломен" Александра Березань, "Миллионеры" Семена Горова, "Дикое лето в Крыму" Оксаны Тараненко, "Режиссер" Константина Коновалова.

В категории "Игровые полнометражные фильмы совместного производства миноритарная копродукция" победили три проекта: "Алагьоз" Марии Ибрагимовой, "Дом" Ор Синай, "Транзитные Времена" Ани-Фелиции Скутельницу.

В категории "неигровые фильмы международная копродукция" победили пять проектов, среди которых: "Революция на граните: работа над ошибками" Тараса Ткаченко и «Пиратское будущее" Юджина Юрга.

В категории "Игровые телесериалы" победили семь проектов, из которых: "Наша Галя" Натальи Ворожбит и "Бешеные соседи" Олега Борщевского.

В категории "Неигровые телесериалы" победил один проект - "Грай як дівча" Романа Блажана.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
Более 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во ФранцииБолее 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во Франции
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Испания 27 июля открывает границы для украинцевИспания 27 июля открывает границы для украинцев
Зеленский объяснил свое решение уволить ХомчакаЗеленский объяснил свое решение уволить Хомчака
Блок рекламы


Похожие новости
В политсовете партии "Голос" заменили двух членовВ политсовете партии "Голос" заменили двух членов
Заместитель главы Харьковского облсовета вышел из-под ареста под залог 4,75 млн гривенЗаместитель главы Харьковского облсовета вышел из-под ареста под залог 4,75 млн гривен
Кабмин утвердил новую стратегию интеграции ромовКабмин утвердил новую стратегию интеграции ромов
Запорожские медики пожаловались Зеленскому на депутатское большинство в городском совете
Зеленский посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не покушаться на наследие Киевской РусиЗеленский посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не покушаться на наследие Киевской Руси
Советницу ректора столичного вуза поймали на "торговле" дипломамиСоветницу ректора столичного вуза поймали на "торговле" дипломами
Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания: "Телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка"Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания: "Телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка"
Зеленский лишил советников президента статуса госслужащихЗеленский лишил советников президента статуса госслужащих
Адвокату-сообщнику заместителя главы Харьковского облсовета избрали меру пресеченияАдвокату-сообщнику заместителя главы Харьковского облсовета избрали меру пресечения
Трансиранская железная дорога и центр Мадрида попали в список ЮНЕСКОТрансиранская железная дорога и центр Мадрида попали в список ЮНЕСКО
Последние новости
Подгружаем последние новости