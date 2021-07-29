Совет по господдержке кинематографии утвердил список победителей конкурсного отбора Госкино

Совет по государственной поддержке кинематографии утвердил список победителей 16-го конкурсного отбора Государственного агентства Украины во вопросам кино.

Как сообщает пресс-служба Госкино, Совет принял решение внести в перечень победителей 16-го конкурсного отбора 22 кинопроекта по шести направлениям.

В частности, в категории "Анимационные сериалы" победили два проекта: "Храбрые зайцы" (второй сезон) Тима Ференбаха и "Школа для малых чудовищ" Романа Кепкала.

В категории "Игровые полнометражные фильмы совместного производства мажоритарная копродукция" победили четыре проекта: "Соломен" Александра Березань, "Миллионеры" Семена Горова, "Дикое лето в Крыму" Оксаны Тараненко, "Режиссер" Константина Коновалова.

В категории "Игровые полнометражные фильмы совместного производства миноритарная копродукция" победили три проекта: "Алагьоз" Марии Ибрагимовой, "Дом" Ор Синай, "Транзитные Времена" Ани-Фелиции Скутельницу.

В категории "неигровые фильмы международная копродукция" победили пять проектов, среди которых: "Революция на граните: работа над ошибками" Тараса Ткаченко и «Пиратское будущее" Юджина Юрга.

В категории "Игровые телесериалы" победили семь проектов, из которых: "Наша Галя" Натальи Ворожбит и "Бешеные соседи" Олега Борщевского.

В категории "Неигровые телесериалы" победил один проект - "Грай як дівча" Романа Блажана.