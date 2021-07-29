Делегаты съезда "Голоса" выразили поддержку Кире Рудик

Вопрос доверия главе партии был поставлен на голосование во время съезда.

На съезде партии "Голос" ее лидер Кира Рудик отчиталась о работе со времени проведения местных выборах в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития политсилы.

Об этом сообщила пресс-служба "Голоса".

Отвечая на запрос части партийцев, было поставлено на голосование вопрос доверия главе партии.

В пресс-службе заявили, что 86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии.

"Сейчас съезд продолжает свою работу и перешел к рассмотрению других вопросов, важных для развития партии и заявленных в повестке дня", - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня ряд депутатов "Голоса" приняла решение выйти из партии.

Накануне съезда 29 июля стало известно, что его формат будет закрытым для прессы. В комментарии LB нардеп фракции Ярослав Юрчишин заявил, что применили ограничен доступ на съезд даже для членов партии. А именно: "один человек от партийной ячейки, которую выбрали на партийной конференции. И еще по два человека, которых утвердило руководство партии лично, но без права голоса на съезде. По сути, будет голосовать только один делегат от каждой ячейки". В то же время он признал, что такой принцип "селекции" делегатов не противоречит уставу "Голоса".

В июне десять депутатов от "Голоса" заявили о расколе фракции. Они решили создать собственное объединение, одновременно оставаясь в составе фракции.

В июле нардеп от фракции "Голос" в парламенте Александра Устинова заявила о смене руководителя фракции с Ярослава Железняка на Романа Костенко (в качестве и.о.). Впрочем, сам Железняк отрицает, что такое решение было принято в соответствии с требованиями устава.

Впоследствии Регламентный комитет Рады разъяснил ситуацию с заявлениями об увольнении Железняка с позиции председателя фракции "Голос". По словам источников в комитете, смены главы фракции "Голос" не состоялось из-за недостаточного количества голосов и нарушения процедуры.