Байден встретился с Тихановской в Белом доме

Президент США поддержал стремление белорусского народа к демократии.

Фото: twitter.com/POTUS

Президент США Джо Байден принял лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую в Белом доме.

Об этом сообщается в твиттере президента США и социальных сетях Тихановской.

"Мне выпала честь встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты стоят рядом с народом Беларуси в стремлении к демократии и всеобщих прав человека", - написал Байден.

По словам Тихановской, она попросила Байдена помочь Беларуси стать "примером ненасильственного перехода к демократии".

"Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан. Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов и моральный долг США - поддержать нас. Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. Любые соглашения, подписанные нелегитимным режимом, незаконны. Решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий. Кризис в Беларуси должен войти в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах", - заявила оппозиционерка.

Напомним, что Тихановская была соперницей Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси в августе 2020 года. По итогам выборов Александр Лукашенко, бессменно правящий страной уже почти три десятилетия, вновь провозгласил себя победителем. По данным ЦИК Беларуси, он набрал 80% голосов, однако этим цифрам в стране мало кто верит.

Достоверных рейтингов кандидатов не было, но, по данным некоторых организаций, которые пытались вести наблюдение за подсчетом голосов, большинство избирателей проголосовали за Тихановскую. Выборы проходили с многочисленными нарушениями, местных наблюдателей не пускали на участки, международные вообще не были приглашены.

Альтернативный подсчет голосов избирателей, который проводили с помощью специальной интернет-платформы, показал, что Тихановская выиграла выборы президента Беларуси в первом туре.

С августа 2020 года Тихановская живет в эмиграции.

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