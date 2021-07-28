Кузин: в Украине подтвердили 17 случаев дельта-штамма и одну смерть от него

Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что по состоянию на 28 июля в Украине лабораторно подтвердили 17 случаев дельта-штамма коронавируса.

Об этом он сказал на брифинге в четверг.

"По состоянию на сегодня у нас выявлено 17 случаев дельта-штамма, это информация на утро. Большая часть обнаружена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием", - сказал он.

Кластеры заболеваемости обнаружили в Киеве , Закарпатской и Львовской областях.

Он также подтвердил, что один человек среди тех, кто заразился вирусом дельта, умер. У этого человека, рассказал Кузин, были сопутствующие заболевания.

"Это по специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев. Поэтому это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях", - сказал он.

Однако большинство случаев - завезенные.

"Среди лиц, которые были зарегистрированы, подавляющее большинство имело опыт путешествий в РоSSийскую Федерацию или другие государства, где фиксируются вспышки, связанные с дельта-штаммом", - рассказал главный санврач.

Напомним, что, по оценкам Национальной академии наук, сейчас Украина находится на нижнем плато заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень. Существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма дельта.