Украина начнет собирать биометрические данные иностранцев при оформлении виз

Процедура предусматривает фотографирование и сканирование отпечатков пальцев.

Украина начнет собирать биометрические данные иностранцев при оформлении виз
Фото: prm.ua

Украина с 1 января 2022 года начнет собирать биометрические данные иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз.

Соответствующее решение Кабинет министров принял в среду, 28 июля, во исполнение принятого Верховной Радой закона.

"При подаче визового ходатайства уполномоченные органы будут осуществлять обязательную фиксацию биометрических данных визовых заявителей (фотографирование лица и сканирования отпечатков пальцев обеих рук). Данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе 5 лет, после чего уничтожаться", - говорится в сообщении МИД.

Это не будет касаться детей до 12 лет и лиц с дипломатическими или служебными паспортами.

МИД подчеркивает, что оформление виз оставалось единственным звеном процессов идентификации иностранцев и лиц без гражданства, что не предусматривало использование биометрических данных (они фиксировались во время пограничного контроля, оформления вида на жительство и т.п.).

Соответствующие изменения внесены в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию.

Напомним, что в 2017 году Украина ввела обязательную фиксацию биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу для 70 стран, отнесенных к категории миграционного риска. К ним была отнесена и РоSSия.

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