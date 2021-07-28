Патриарх Варфоломей поздравил ПЦУ с годовщиной Крещения Руси-Украины

Варфоломей заверил, что подходит "с большой любовью в сердце ко всей Украине без исключений".

Патриарх Варфоломей поздравил ПЦУ с годовщиной Крещения Руси-Украины
Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания и его паству с 1033-летием Крещения Киевской Руси - Украины.

Текст поздравления опубликован на сайте ПЦУ.

Вселенский патриарх отметил, что нынешнее празднование годовщины Крещения Руси наполнено предчувствием личного общения и встречи.

Патриарх подтвердил, что планирует визит "в ответ на искреннее как церковное, так и государственное приглашение в Киев и в вашу резиденцию, чтобы увидеть в непосредственной близости, как набожный православный украинский народ благословляется и освящается, приобщаясь к Телу Господню, без разделений и болезненных состояний недавнего прошлого".

Он отметил, что "многие возможно неправильно толкуют эту жизненно необходимую и глубокую духовную связь как якобы намерение контролировать и манипулировать внутренней жизнью Церкви Украины".

"Мы отделили часть от многострадального Тела Церкви-Матери, чтобы дать возможность рожденным из ее лона 1033 года назад детям зрело и ответственно, благоразумно и осмотрительно решать вопросы ежедневной церковной жизни в соответствии со своими традициями, обычаями и привычками, своим языком в пределах государственных границ Украины", - отметил Вселенский патриарх.

Варфоломей заверил, что подходит "с большой любовью в сердце ко всей Украине без исключений".

"Истинная Мать никогда не ослабляет своей любви, поскольку никто и ничто не в состоянии помешать Матери любить и жертвовать собой, независимо от того, любят ли ее дети ее или нет", - добавил патриарх.

Напомним, Патриарх Варфоломей в 2019 году предоставил автокефалию Православной церкви Украины.

29 февраля президент Владимир Зеленский поздравил патриарха Варфоломея с юбилеем и заявил о готовности укреплять отношения. В августе Зеленский встретился с Варфоломеем на Фанаре. Пресс-служба главы государства ограничилась по этому поводу коротким пресс-релизом, согласно которому Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в церковные дела, но будет защищать независимость церкви.

Во Вселенском патриархате сообщили, что во время встречи Варфоломей гарантировал независимость ПЦУ.

16 октября во время рабочего визита в Турцию президент вместе с супругой приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия. Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить Украину.

В декабре прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Патриарший храм Святого Георгия Вселенского Православного Патриархата, где провел встречу с патриархом Варфоломеем. Тогда патриарх также подтвердил, что приедет в Украину на День Независимости.

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