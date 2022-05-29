Патриарх РоSSийской православной церкви Кирилл заявил о «понимании» заявления собора Украинской православной церкви Московского патриархата о «самостоятельности» и обвинил во всех бедах Ленина, который «совершил страшное» и «разрушил единое государство».

После воскресной литургии в Москве патриарх заявил, что «молится о том, чтобы никакие временные внешние средостения никогда не разрушили духовное единство нашего народа».

«Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь. Мы с пониманием относимся к тому, что Блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа», - сказал Кирилл, который публично одобряет роSSийское вторжение в Украину.

Кирилл заявил, что «решение о разделении Руси» принял Ленин, когда согласился на создание независимых государств в составе СССР , и «последствия этого страшного решения откликаются до сих пор».

В то же время предводитель РПЦ выразил уверенность, что «подлинной цели (разделения Украины и РоSSии, ред) никогда достигнуто не будет».