Патриарх Кирилл заявил о «понимании» решения УПЦ МП и обвинил в корне проблемы Ленина

Глава РПЦ уверен, что Украину и РоSSию никогда не разделить, информирует ZN.ua.

Патриарх Кирилл заявил о «понимании» решения УПЦ МП и обвинил в корне проблемы Ленина
© РПЦ (Московский патриархат)

Патриарх РоSSийской православной церкви Кирилл заявил о «понимании» заявления собора Украинской православной церкви Московского патриархата о «самостоятельности» и обвинил во всех бедах Ленина, который «совершил страшное» и «разрушил единое государство».

После воскресной литургии в Москве патриарх заявил, что «молится о том, чтобы никакие временные внешние средостения никогда не разрушили духовное единство нашего народа».

«Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь. Мы с пониманием относимся к тому, что Блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа», - сказал Кирилл, который публично одобряет роSSийское вторжение в Украину.

Кирилл заявил, что «решение о разделении Руси» принял Ленин, когда согласился на создание независимых государств в составе СССР, и «последствия этого страшного решения откликаются до сих пор».

В то же время предводитель РПЦ выразил уверенность, что «подлинной цели (разделения Украины и РоSSии, ред) никогда достигнуто не будет».


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Блок рекламы


Похожие новости
В Эстонии заявили, что Шольц и Макрон прокладывают путь новому насилию со стороны РФВ Эстонии заявили, что Шольц и Макрон прокладывают путь новому насилию со стороны РФ
РФ не удается решить проблемы обеспечения оккупационных подразделений — ГУР МинобороныРФ не удается решить проблемы обеспечения оккупационных подразделений — ГУР Минобороны
Ядерная инспекция Украины обвинила МАГАТЭ в подыгрывании роSSийской пропагандеЯдерная инспекция Украины обвинила МАГАТЭ в подыгрывании роSSийской пропаганде
Оппозиционер Дмитрий Саввин заявил, что катастрофа путинского режима неизбежнаОппозиционер Дмитрий Саввин заявил, что катастрофа путинского режима неизбежна
Пекин обвинил Блинкена в очернении КитаяПекин обвинил Блинкена в очернении Китая
Еретик и создатель "русского мира": ПЦУ просит Вселенского патриарха низложить патриарха КириллаЕретик и создатель "русского мира": ПЦУ просит Вселенского патриарха низложить патриарха Кирилла
ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить Кирилла престолаПЦУ просит Вселенского патриарха лишить Кирилла престола
В Кремле заявили, что специально приостановили наступление в УкраинеВ Кремле заявили, что специально приостановили наступление в Украине
В Давосе Украина заявила, что будет иметь лучшую налоговую систему в мире, а в админсудах будет работать искусственный интеллектВ Давосе Украина заявила, что будет иметь лучшую налоговую систему в мире, а в админсудах будет работать искусственный интеллект
Кулеба: "Мы работаем над решением проблемы с экспортом зерна"Кулеба: "Мы работаем над решением проблемы с экспортом зерна"
Последние новости
Подгружаем последние новости