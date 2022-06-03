Патриарх Кирилл и его идеология «русского мира» – не христианство, - Георгий Коваленко
Украинский православный священнослужитель Георгий Коваленко высказался в отношении патриарха Кирилла.
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«Верховная Рада Украины обратилась в СНБО с просьбой ввести санкции (против патриарха Кирилла, – Ред.). Патриарх Кирилл и его идеология «русского мира» – не христианство», - сказал Георгий Коваленко.
По словам священнослужителя, заявления роSSийского патриарха Кирилла по поводу войны против Украины никак не касаются религии, а скорее являются политическими и идеологическими.
«Этот человек (патриарх Кирилл, – Ред.) является одним из самых богатых в РоSSии. Вспомните, сколько было скандалов. Это не религиозный деятель, а экономически политический», - подчеркнул Георгий Коваленко.
По мнению священнослужителя, патриарх Кирилл не действует по принципам христианства, а он идеолог «русского мира», которая является в целом главной концепцией страны-агрессора.