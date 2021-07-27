Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили

Он утверждает, что факт уклонения от уплаты налогов не установлен.

Сын Виктора Януковича Александр, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 40 млн гривень, написал письмо генеральному прокурору Украины Ирины Венедиктовой и требует, чтобы его допросили.

Текст письма опубликовал в Фейсбуке пресс-секретарь Юрий Кирасир.

Александр Янукович утверждает, что за 7 лет его ни разу не допросили по этому делу, а сам факт уклонения от уплаты налогов не установлен, поскольку не проводилась соответствующая экспертиза.

Янукович-младший требует от Венедиктовой лично рассмотреть все его жалобы и ждет официального ответа. Он заявил, что готов быть допрошен по этому делу и настаивает на немедленном его закрытии или передаче в суд.

Кирасир также отметил, что копии письма направлены президенту Владимиру Зеленскому, спикеру парламента Дмитрию Разумкова и омбудсмену Людмиле Денисовой.