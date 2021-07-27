Зеленский принял кадровые решения по пяти ТОП-чиновникам СБУ

Принятые решения Зеленский объяснил необходимостью подготовить СБУ к системной трансформации.

Зеленский принял кадровые решения по пяти ТОП-чиновникам СБУ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял ряд кадровых решений в отношении пяти должностных лиц Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Так, по информации ОП, Руслан Баранецкий освобожден от должности первого заместителя главы СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Василий Малюк освобожден от должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Сергей Андрущенко освобожден от должности заместителя главы СБУ и переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Кроме того, уволены начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины Алексей Корнейчук и Виталий Монастырецкий - с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Принятые решения Зеленский объяснил необходимостью подготовить СБУ к системной трансформации, как это предусмотрено законопроектом, который сейчас прорабатывается в Верховной Раде.

"Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", - сказал Зеленский, добавив, что СБУ должна увеличить интенсивность своей деятельности.

Еще одна задача, которую президент ставит перед СБУ, - существенная активизация борьбы с контрабандой.

"Конкретный результат должен быть ощутимый как на границе, так и во всех институтах государства, ответственные за чистоту экономических процессов", - отметил Зеленский.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки. Вместо Валерия Кондратюка, который возглавлял СВР с июня 2020 года, должность занял директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.

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