Недостоверные данные обнаружили у 99% деклараций чиновников

С 2022 года за ложь в декларациях могут бросить за решетку.

С 2017 по 2019 год Национальное агентство по предупреждению коррупции провело 2123 полные проверки деклараций чиновников. В 99% случаев, или в 2106 чиновников обнаружили нарушения.

Об этом сообщается на сайте платформы для работы с открытыми государственными данным Опендатабот.

В 2019-м НАПК выявило 1469 недостоверных деклараций - это самая большая цифра за последние четыре года. Для сравнения, в 2018 году было выявлено 469 недостоверных деклараций, а в 2017 - 141.

Также за несвоевременное предоставление деклараций в 2019 году было составлено 120 административных протоколов о привлечении чиновников к ответственности. Это на 35% меньше, чем в 2018-м (185 протоколов).

Проверки деклараций за 2020 год, представленных чиновниками в апреле этого года, пока продолжаются.

16 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о лишении свободы за ложь в декларациях. Согласно новому закону, в случае, если чиновник указал недостоверную информацию, он может оказаться за решеткой на срок до двух лет i потерять право занимать определенные должности до трех лет. В некоторых случаях за нарушение может быть назначен штраф и/или общественные работы.

Новый закон вступает в силу с 2022 года.