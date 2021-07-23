Американско-Украинский деловой совет отметил значение ГФС для детенизации национальной экономики и обеспечения экономической без

USUBC отметила, что готова способствовать обеспечению экономической безопасности Украины и разрушению инфраструктуры теневых рынков.

Американско-Украинский деловой совет отметил значение ГФС для детенизации национальной экономики и обеспечения экономической без
Фото: kharkov-terminal.com.ua

Одна из крупнейших бизнес-ассоциаций Украины - Американско-Украинский деловой совет (USUBC) - заявила о поддержке курса на детенизацию экономики и противодействие налоговых правонарушений, который реализует Государственная фискальная служба.

Об этом говорится на официальном сайте USUBC.

“Американско - Украинский Деловой Совет (USUBC) стремится поддерживать высокий уровень инвестиционной привлекательности и деловой культуры в Украине. Мы поддерживаем курс на детенизацию экономики Украины и активное противодействие налоговым правонарушением, провозглашенный высшим политическим руководством государства и внедряемый Государственной фискальной службой Украины”, - сказано в заявлении USUBC.

USUBC готова содействовать в обеспечении экономической безопасности Украины и разрушении инфраструктуры теневых рынков.

“На днях стало известно, что сотрудники Государственной фискальной службы Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в рамках уголовного производства разоблачили должностных лиц предприятия в сфере поставок и сбыта газа в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и обеспечили возмещение неуплаченных налогов, пени и штрафных санкций в государственный бюджет на общую сумму 1,1 млрд грн.

Считаем, что неукоснительное соблюдение законодательства и одновременно неотвратимость наказания за финансовые правонарушения станут устойчивой основой для обеспечения экономической безопасности страны и разрушения инфраструктуры теневых рынков. Со своей стороны Американско - Украинский Деловой Совет (USUBC) сделает все возможное для реализации указанных целей”, - заявляют в USUBC.

В состав USUBC входят более 200 коммерческих компаний, представленных на рынке Украины.

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