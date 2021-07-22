Нардеп Юрчишин подал на Шуфрича заявление в полицию

Он считает, что нардеп разжигал вражду между украинцами и крымскими татарами в эфире роSSийского телеканала.

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин подал в Национальную полиции Украины и Офис генерального прокурора заявление о совершении уголовного преступления депутатом Нестором Шуфричем (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") после его выступления в эфире телеканала "РоSSия-1" 20 июля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Последний (Нестор Шуфрич, - ред.) 20 июля в эфире роSSийского государственного телеканала "РоSSия-1" на широкую общественность разжигал вражду между украинцами и крымскими татарами на национальной, расовой и религиозной почве", - сообщает пресс-служба Юрчишина.

Шуфрич, выступая на телеканале, высказался на тему признания крымских татар коренным народом Украины.

"Смотрите, мы признаем коренным народом последователей... и фактически наследников Чингизидов, ведь что такое Крымско-Татарское ханство?... Оно вышло из Крымского улуса, а Крымский улус - это была составная Золотой орды, а что такое Золотая Орда, это - Бату-хан, который сжег Киев ... тысячи наших женщин, которые были отведены в рабство, с понятными целями... ", - сказал Шуфрич.

Юрчишин уверен, что своими высказываниями Шуфрич нарушил ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства).

Напомним, в феврале экс-президент Петр Порошенко вступил с Шуфричем в словесную перепалку из-за захвата Крыма.