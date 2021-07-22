Суд по делу об избиении активистов Майдана беркутовцами продолжает исследовать фото и видео доказательства

Фото: Александр Тимошенко

В Святошинском суде Киева 20 июля состоялось заседание по делу в отношении бывшего работника полка милиции "Беркут" Ростислава Пацеляка. Суд исследовал видео и фото о событиях 18 февраля 2014 года.

В зале суда был потерпевший Александр Тимошенко, которого в тот день ранили и который снимал указанные события.

После просмотра материалов прокурор Офиса генерального прокурора Ирина Самборская отметила суду, что задокументированы события происходили на перекрестке улиц Институтской и Шелковичной. Прокурорка указала на присутствие сотрудников "Беркута" на видео, а также безоружных протестующих на перекрестке двух улиц.

Фото: Александр Тимошенко

"Наблюдали на доме Институтской трех спецназовцев, которые в свою очередь были вооружены и бросали в толпу, в частности в протестующих, светошумовые гранаты, осуществляли выстрелы. Кроме того, как мной уже отмечалось, мы наблюдали взрывы и в то же время, согласно ст. 91 УПК Украины, указанный фрагмент подтверждает обстоятельства, подлежащие доказыванию, это событие уголовного преступления", - заявила Самборская.

На вопрос судьи Анатолия Ясельского, был ли на видео изображен Ростислав Пацеляк и его подразделение, прокурор ответила, что сейчас обвинение не обращает внимание суда на то, что на видео зафиксирован обвиняемый.

Фото: Александр Тимошенко

"В настоящее время могу опираться в совокупности тех доказательств, которые исследовали во время других судебных заседаний. Я не могу суд заранее ориентировать. Однако, в совокупности с другими доказательствами, которые, в том числе, будут исследованы в дальнейшем и содержатся в уголовном производстве, в совокупности сторона обвинения считает доказательством его вины", - добавила прокурор.

Александр Тимошенко, которого в тот день ранили именно в районе улиц Институтской и Шелковичной, указал, что на видео Пацеляк напрямую не изображен, но пострадавший также отметил то, что обвиняемый не противодействовал применению силы со стороны милиции.

"А сейчас мы видим, что нет реакции правоохранителей на неправомерные действия правоохранителей, с крыши на голову бросают толпы гранаты. Нет заявления обвиняемого, так нельзя делать, докладов, рапортов, что это нарушение. А там есть такая статья, он не реагировал должным образом на такие события", - заявил он.

Адвокат Ростислава Пацеляка Наталья Вознюк отметила, что не согласна с прокурором по месту совершения правонарушения. "Поскольку в начале видео Мариинский парк, который не входит в обвинительный акт и не является объектом исследования и доказывания. Относительно правоохранителей, которые будто идут по улице Институтской, хочу подчеркнуть, что правоохранители идут по улице Грушевского. На видео, соглашусь с потерпевшим Тимошенко, не изображено моего подзащитного Пацеляка. Лица, которые находятся на крыше, они в черной форме. Прокуратура должна была установить, кто те четыре человека. Их задача была установить, соизмеримо ли применения специальных средств к лицам, которые находились внизу", - добавила она.

Далее обвиняемый Ростислав Пацеляк заявил в суде, что офис «Партии регионов» 18 февраля подожгли около 11:00.

"Все видео, которые мы видим, они сделаны на улице Липской, там, где стоят ряды правоохранителей. То есть все это происходит в 11:00 по времени. А нам, мне инкриминируют, что подразделение было с 12 до 14 часов и совсем в другом месте", - заявил он.

В ответ на заявление Пацеляка, потерпевший Тимошенко добавил: "Во-первых по времени, вы, возможно, не обратили внимания, что я говорю с 10:30 до 15:53 - все фотографии есть. Просто они не в определенной последовательности, которая позволяет привязку сделать. А что касается места, то там Липская 10-, 20-я часть Липская, а там на перекрестках происходило. Там, где я был потом ранен. На одной баррикаде и на перекрестке", - сказал он.

Напомним, полковника милиции львовского "Беркута" Ростислава Пацеляка обвиняют в препятствовании работе журналистам, превышении служебных полномочий и противодействии мирным собраниям 18 февраля 2014 года на улице Институтской и в Крепостном переулке в центре Киева .

Эпизоды дела касаются событий на Институтской, Грушевского и в Крепостном переулке 18 февраля 2014 года. В деле 174 потерпевших, среди которых шестеро народных депутатов и двое журналистов.