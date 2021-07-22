Малюська спрогнозировал РоSSии "неминуемое поражение" в ЕСПЧ

Спутали суд с шоу на роSSийском ТВ - выложили в заявлении все мифы роSSийской пропаганды.

Министр юстиции Денис Малюська считает, что роSSийский иск против Украины в Европейском суде по правам человека не имеет никаких перспектив.

Об этом он написал в фейсбуке, комментируя первую в истории РоSSии межгосударственную жалобу в ЕСПЧ .

"Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИДа, РоSSия спутала ЕСПЧ с шоу на роSSийском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы роSSийской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения - неминуемое поражение", - заявил Малюська.

Напомним, 22 июля РоSSия подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Украины с претензиями по 10 пунктам. В ней Украина обвиняется, в частности, в обстрелах приграничных районов РоSSии во время антитеррористической операции, дискриминации русскоязычного населения и бизнеса, блокировании Северо-Крымского канала и тому подобное.

РоSSия обратилась в Европейский суд по правам человека, несмотря на то, что не признает его решения обязательными для исполнения.