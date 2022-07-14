Малюська вважає, що Ахметов вдало пройшов «деолігархізацію»

Попри домовленості бізнесу та влади, «реєстр олігархів» все ж запустили, інформує ZN.ua.

Малюська вважає, що Ахметов вдало пройшов «деолігархізацію»

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що Рінат Ахметов більше не підпадає під критерії визнання олігархом, викладені у законі про деолігархізацію. Це сталося завдяки закриттю ним медіа та складанню мандата Вадимом Новинським.

«Пан Новинський був прямим зв’язком для того, щоб визнати олігархом пана Ахметова. Тому що вони є партнерами по бізнесу, а пан Новинський як народний депутат є політичною фігурою. Відмова від мандату прибрала прямий зв’язок пана Ахметова з парламентом і найочевиднішу ознаку участі у політичному житті», - заявив Малюська під час дискусії ОПОРА.Live.

Міністр припускає, що Ахметов міг відмовився від своїх медіа не остаточно і залишити собі можливість повернутися у медіабізнес. У компанії SCM наголошують, що віддали державі лише ліцензії на мовлення, про активи «Медіа Групи Україна» не йдеться.

Продавати активи Ахметов не збирається, посилаючись на воєнний стан. На думку Малюськи, власник активів готується до битви у судах.

За законом, олігархом вважається людина, яка відповідає трьом з чотирьох критеріїв:

  • бере участь у політичному житті;
  • має значний вплив на засоби масової інформації;
  • є бенефіціаром монополії;
  • має активів приблизно на 2,5 млрд грн.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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