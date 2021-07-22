В Нацбанке назвали увольнения из НБУ «нормальным процессом»

Увольнения сотрудников департаментов Национального банка могут ослабить определенные процессы. Однако система будет работать и дальше. Об этом заявил замглавы НБУ Ярослав Матузка в интервью «Лига. Финансы».

Фото: minfin.com.ua

Матузка о увольнениях

«Когда в большой организации меняется высшее руководство, дальнейшее обновление среднего менеджерского звена — это нормальный процесс. Для нас главное, чтобы система, в которой они работали, функционировала и в дальнейшем», — отметил он.

В случае с коллегиальным уходом руководителей департамента лицензирования, то здесь они решили поддержать решение своего начальника — Александра Бевза. Он решил уволиться из-за «централизации в принятии решений».

«Менеджеры из департамента лицензирования поддержали своего руководителя — для меня это похвально, и я уважаю их как профессионалов. Но, как я сказал им во время встречи после этих заявлений, важно помнить об институте, в котором вы работаете», — говорит Матузка.

При этом он отрицает информацию о «частной встрече» Бевза с главой центробанка Кириллом Шевченко, после которой тот решил уйти из НБУ.

«Если голове нужно, он может вызвать к себе любого работника. Но я обычно об этом знаю», — сказал он.

В то же время обвинения правления Нацбанка в авторитаризме, которые звучали от работников, Матузку удивили. Он заявил, что никак не пытался повлиять на решения своих сотрудников.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за «ухода регулятора от стандартов работы».

Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуск.