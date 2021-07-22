Украина и Польша заявили о совместном противодействии запуску "Северного потока-2"

"Мы призываем США и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является РоSSия".

Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока - 2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их устремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности.

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, обнародованном на сайте украинского МИД .

В документе отмечается, что решение о строительстве "Северного потока - 2", одобренное в 2015 году через считанные месяцы после вторжения РоSSии и незаконной аннексии украинской территории, создало кризис в политике и безопасности, а также кризис доверия в Европе.

"Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время, оно увеличивает возможности РоSSии оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами НАТО и ЕС ", - сказано в заявлении.

Главы МИД Украины и Польши считают, что всякая достойная доверия попытка восстановить баланс безопасности в регионе должна учитывать возможные негативные риски в трех сферах: политической, военной и энергетической. Она должна также быть демократической, предусматривать на этапе согласования договоренностей переговоры с правительствами стран, которые наиболее сильно ощущают на себе негативные последствия "Северного потока - 2".

"К сожалению, актуальные предложения по заполнению образующегося дефицита безопасности не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток - 2". Мы призываем США и Германию адекватно отнестись к кризису в безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является РоSSия", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что США и ФРГ согласовали общую позицию по "Северному потоку-2". По соглашению, если РоSSия попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет инициировать санкции, которые ограничат роSSийский экспорт в Европу, в частности, энергетический.

Большинство законодателей США , независимо от партийной принадлежности, негативно отреагировали на соглашение.