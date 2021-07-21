РоSSийские оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Песков и Авдеевки
Украинский военный получил осколочные ранения.
С начала суток 21 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований.
Об этом информирует пресс-центр ООС в вечерней сводке.
В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи поселка Пески противник применил минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
О фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Напомним, за прошедшие сутки, 20 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников. В результате обстрелов ранен украинский боец.