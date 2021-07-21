РоSSийские оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Песков и Авдеевки

Украинский военный получил осколочные ранения.

РоSSийские оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Песков и Авдеевки
Фото: Макс Требухов

С начала суток 21 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований.

Об этом информирует пресс-центр ООС в вечерней сводке.

В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески противник применил минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

О фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников. В результате обстрелов ранен украинский боец.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницуБили ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу
Зеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетейЗеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетей
Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистовБелорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
Турция объявила о возможном закрытии границТурция объявила о возможном закрытии границ
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты ранили военного на ДонбассеОккупанты ранили военного на Донбассе
РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
РоSSийские оккупанты трижды за сутки нарушили "тишину" на ДонбассеРоSSийские оккупанты трижды за сутки нарушили "тишину" на Донбассе
Взрыв возле рынка в Багдаде унес жизни 30 человекВзрыв возле рынка в Багдаде унес жизни 30 человек
В больнице умер военный, которого 15 июля ранили на Донбассе роSSийские наемникиВ больнице умер военный, которого 15 июля ранили на Донбассе роSSийские наемники
Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
РоSSийские наемники обстреляли Пески из минометов и запускали беспилотник на ЛуганщинеРоSSийские наемники обстреляли Пески из минометов и запускали беспилотник на Луганщине
Оккупанты заявили, что хотят наказать украинских "организаторов" "водной блокады" КрымаОккупанты заявили, что хотят наказать украинских "организаторов" "водной блокады" Крыма
Оккупанты за сутки 13 раз нарушили "тишину"Оккупанты за сутки 13 раз нарушили "тишину"
С утра субботы оккупанты 5 раз нарушили "тишину", ранен украинский военныйС утра субботы оккупанты 5 раз нарушили "тишину", ранен украинский военный
Последние новости
Подгружаем последние новости