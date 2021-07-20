У Офиса президента решили установить детскую площадку

Она будет оформлена по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

У Офиса президента решили установить детскую площадку
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Возле Офиса Президента Украины на улице Банковой откроют арт-локацию - детскую площадку, оформленную по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

Об этом сообщила пресс-лужба ОП.

Отмечается, что площадка будет открыта для всех желающих в августе этого года. Она будет бесплатной.

Инициатива ее создания принадлежит Национальному комплексу "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в рамках ежегодного проекта "Лето на ВДНХ".

"Вдохновителем для арт-локации вблизи Офиса Главы государства служилл творчество одной из самых известных художниц Украины Марии Примаченко. Поэтому эта игровая площадка будет одинаково интересна как для детей, так и для взрослых. Все посетители смогут глубже ознакомиться с украинской культурой", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что площадка будет удобна и для людей с особыми потребностями.

"Это очень хорошо, что появляются такие инициативы. Обустраивать интересные локации у Офиса Президента уже стало хорошей традицией. Зимой к новогодним праздникам мы делали здесь праздничный городок, очень понравилось киевлянам - здесь всегда было людно. А летом здесь появятся фантастические образы из произведений художницы Марии Примаченко. Дети будут развлекаться на площадке, а их родители будут узнавать больше о нашей разнообразной, яркой и самобытной культуре. Площадь у Офиса Президента станет настоящим арт-пространством для людей, площадкой для яркого и позитивного досуга украинских семей", - отметил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Напомним, в мае 2019 года новоизбранный президент Владимир Зеленский распорядился открыть проход к зданию своего аппарата. Раньше попасть туда можно было только через специальные КПП с охраной. В том же году возле ОП обустраивали общественный каток. В декабре прошлого года во дворе перед входом в здание ОП снова смонтировали каток. А в феврале 2021-го на Банковой обустроили "домик любви".

20 марта у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, который находился под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора. Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, разбили несколько стекол, подожгли табличку "Президент Украины".

Полиция открыла уголовное производство, по статье хулиганство задержали нескольких активистов. Повреждения здания оценили в 2 млн грн.

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