Министр инфраструктуры продал свой бизнес

Кубраков был совладельцем управляющей компании "Город для людей" с Русланом Крамаренко.

Министр инфраструктуры продал свой бизнес
Фото: пресс-служба

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о продаже своего бизнеса.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

В 2016 году Кубраков вместе с Русланом Крамаренко (бывший заместитель председателя КГГА Леонида Черновецкого) и несколькими партнерами создали управляющую компанию "Город для людей", которая занимается обслуживанием введенных в эксплуатацию многоэтажных домов. Сейчас она работает примерно в десятке городов Украины, в частности в Киеве.

Кубраков утверждает, что продал свою долю.

"В 2019 году, когда я впервые принял решение присоединиться в избирательный список «Слуги народа», я передал свою долю в группе компаний в управление. В конце 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Для оценки ее стоимости была привлечена компания с большой четверки. Подготовка к соглашению продолжалась несколько месяцев и наконец была завершена. Все результаты соответствующих сделок будут задекларированы", - написал министр в фейсбуке.

В последнем сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии Кубракова сообщается, что 14 июля он получил от Крамаренко 9,86 млн гривен за продажу ценных бумаг и корпоративных прав.

Напомним, что Верховная Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры 20 мая 2021 года вместо Владислава Криклия. Перед тем он полтора года возглавлял Укравтодор.

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