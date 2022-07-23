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2022-07-23
Зрадниця злила дані українських школярів ворогові: "Продала всі учнівські бази"
Очільник Харківської обласної військової адміністрації розповів про черговий факт співпраці місцевих чиновників з російськими окупантами.
Про це повідомляє “Суспільне Харків” з посиланням на Олега Синєгубова.
“Очільник окремої територіальної громади абсолютно погодилась на співпрацю з рф і продала всі учнівські бази до їх вже “міністерства” для того, щоб після завершення навчальних закладів нібито видавати якісь інші, іншого зразка, дипломи окупаційного режиму”, – розповів керівник області.
Він також нагадав, що такі документи не визнає жодна цивілізована країна світу. Втім, Синєгубов не став уточнювати, голова якої саме громади вирішила співпрацювати з рашистами.
Алексей Ионов, politeka.net