Зрадниця злила дані українських школярів ворогові: "Продала всі учнівські бази"

Очільник Харківської обласної військової адміністрації розповів про черговий факт співпраці місцевих чиновників з російськими окупантами.

Про це повідомляє “Суспільне Харків” з посиланням на Олега Синєгубова.

“Очільник окремої територіальної громади абсолютно погодилась на співпрацю з рф і продала всі учнівські бази до їх вже “міністерства” для того, щоб після завершення навчальних закладів нібито видавати якісь інші, іншого зразка, дипломи окупаційного режиму”, – розповів керівник області.

Він також нагадав, що такі документи не визнає жодна цивілізована країна світу. Втім, Синєгубов не став уточнювати, голова якої саме громади вирішила співпрацювати з рашистами.