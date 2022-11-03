Продала медобладнання окупантам і втекла в росію: деталі цинічної зради в Новій Каховці

лікарня, коронавірус

У тимчасово окупованій Новій Каховці директор центральної міської лікарні Катерина Грибовська продала медтехніку.

Так, колаборантка продала все медичне обладнання окупантам, а сама втекла до Росії, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Медперсоналу зачитали наказ про призначення Грибовської, підписаний самопроголошеним керівником департаменту охорони здоров'я Херсонської області Вадимом Ільмієвим. Зрадниця заявила тоді медперсоналу про перехід на виплату зарплати у рублях.

До цього вона працювала завідувачкою дитячого психіатричного відділення в Одеській обласній психіатричній лікарні № 2.

Місцеві розповіли, що Грибовська продала апарати МРТ, КТ та УЗД до Сімферопольської центральної районної клінічної лікарні.

Колаборантка залишила окуповане місто без медичного обладнання та втекла до Росії.

Раніше у Харківській області затримали двох учителів, які викладали в окупації за програмою Росії.

Директор навчального закладу схвалив викладання за програмою РФ та отримав від окупаційної влади підручники російського зразка.

Крім того, директор наказав знищити всю українську літературу та підручники.

Друга колаборантка – спеціалістка з управління освіти селищної ради, проводила агітаційну роботу серед працівників навчальних закладів, та розповідала окупантам, як чекала на них з 2014 року.

Тепер директору загрожує до трьох років позбавлення волі, а фахівцю з управління освіти – до 12 років в'язниці.


Юлия Александрова, politeka.net





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