Підняли білий прапор: троє російських військових здалися в полон та продали свою БМП

Троє російських військових добровільно здалися в полон і продали ЗСУ свою бойову машину піхоти. Про це у своєму Telegram наразі без подробиць повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, поширивши відео цього процесу.

Відео також було опубліковане в Telegram-каналі «Николаевский Ванёк». На ньому зафіксовано момент приїзду окупантів на БМП до місця здачі у полон, про яке, вочевидь, домовились попередньо. Для ідентифікації росіяни відзначили свою бронемашину імпровізованим білим прапором, прив’язавши до ствола шматок білої тканини. Після цього троє росіян вийшли та добровільно здалися ЗСУ.

Під відео, яке у своєму офіційному каналі поширив голова Миколаївської ОВА, написано: «Ми купили БМП-2. Подробиці завтра».