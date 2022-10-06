Підняли білий прапор: троє російських військових здалися в полон та продали свою БМП

Окупанти приїхали в обумовлене місце, де на них уже чекали бійці ЗСУ, інформує ZN.ua.

Підняли білий прапор: троє російських військових здалися в полон та продали свою БМП
Російський військовий добровільно здається в полон
© стоп-кадр

Троє російських військових добровільно здалися в полон і продали ЗСУ свою бойову машину піхоти. Про це у своєму Telegram наразі без подробиць повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, поширивши відео цього процесу.

Відео також було опубліковане в Telegram-каналі «Николаевский Ванёк». На ньому зафіксовано момент приїзду окупантів на БМП до місця здачі у полон, про яке, вочевидь, домовились попередньо. Для ідентифікації росіяни відзначили свою бронемашину імпровізованим білим прапором, прив’язавши до ствола шматок білої тканини. Після цього троє росіян вийшли та добровільно здалися ЗСУ.

Під відео, яке у своєму офіційному каналі поширив голова Миколаївської ОВА, написано: «Ми купили БМП-2. Подробиці завтра».

Більше деталей Віталій Кім опублікував у своєму особистому каналі, написавши: «Окупанти почали здаватися в полон разом із технікою на Херсонському напрямку. Російські військові, беріть приклад. Як правильно здатися в полон ЗСУ – дивіться тут».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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