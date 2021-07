Спецслужбы могли следить за журналистами, активистами и политиками с помощью программы-шпиона, - СМИ

Спецслужбы разных стран могли следить за журналистами, активистами и политиками с помощью шпионской программы, разработанной Израильской NSO Group. Парижская некоммерческая организация Forbidden Stories, правозащитники Amnesty International и журналисты идентифицировали более 1000 человек в 50 странах, за которыми якобы следили с помощью программы, пишет Associated Press.

О программе и слежке написали еще в нескольких известных СМИ , в частности, The Guardian и DW. Forbidden Stories заявляют, что программа дает доступ к камере и микрофону телефон, на который она установлена.

Всего в списке программы 50 тысяч номеров телефонов, из них журналистам принадлежат 180. Пребывание в нем не означает, что телефон пытались взломать. По данным The Washingtin Post, шпионили за работниками Reuters, CNN, Associated Press, The Wall Street Journal, Le Monde, Financial Times, а также за политиками, руководителями предприятий и даже главами нескольких государств.

Фото: Forbidden Stories

Amnesty Internatinal также сообщает, что шпионская программа Pegasus от NSO Group была установлена на телефон невесты Джамаля Хашогги, которого убили в консульстве Саудовской Аравии. Программа была установлена через четыре дня после его смерти.

NSO group заявила, что никогда не вела список "потенциальных, прошлых или нынешних целей". Они также назвали доклад Forbidden Stories "полным неверных предположений и неподтвержденных теорий".

В компании уверяют, что продают свои программы только "проверенным государственным учреждениям" для использования против террористов и преступников. Однако критики компании считают, что она фактически не отслеживает своих клиентов, поэтому не ведет регулирование в области глобального частного слежения.

Наибольшее количество номеров - 15 тыс. - мексиканские. Также программа распространена на телефонах людей на Ближнем Востоке. Кроме этого, программа была установлена на номера телефонов Франции, Венгрии, Казахстана, Индии, Азербайджана и Пакистана.

Известно, что мексиканская журналистка Пинеда Бирт была убита по политическим мотивам в 2017 году, через несколько недель после того, как номер ее мобильного появился в списке Pegasus.