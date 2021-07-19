В Грузии перед визитом Зеленского освободили украинских моряков, осужденных за незаконное пересечение границы

На прошлой неделе их приговорили к четырем годам тюрьмы.

В Грузии перед визитом Зеленского освободили украинских моряков, осужденных за незаконное пересечение границы
Звільнені українці та консул Ірина Мархонос
Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Президент Грузии Саломе Зурабишвили перед визитом президента Украины Владимира Зеленского помиловала украинских моряков Владимира Дьяченко и Юрия Хомича и грузина Михаила Батурина, которых задержали в конца 2020 года за незаконное пересечение границы.

Об этом сообщил местный телеканал "Мтавари".

На прошлой неделе Дьяченко и Хомича приговорили к четырем годам лишения свободы.

Освобождение произошло в день визита в Грузию президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня он прибыл в Батуми для участия в международной конференции, посвященной интеграции в ЕС. Зеленский лично обсуждал вопрос освобождения граждан Украины со своей грузинской коллегой во время встречи в Киеве 23 июня и уже отреагировал на освобождение украинцев.

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", - написал Зеленский в твиттере.

Напомним, в конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На ее борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич, а также владелец судна, гражданин Грузии Михаил Батурин. Последний работал в охране Саакашвили, когда тот занимал пост президента Грузии. Родственники яхтсменов и их адвокат утверждали, что украинцы не делали ничего незаконного, а причины их задержания в открытом море были исключительно политическими.

Дьяченко, Хомича и Батурина обвинили в незаконном пересечении границы Грузии и взяли под стражу до окончания следствия. 14 июля Батумский городской суд признал их виновными, приговорив к 4 годам тюрьмы.

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