Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 18 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи поселка Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. Около Авдеевки роSSийские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 утра 19 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе.

Напомним, в пятницу на брифинге по итогам очередного заседания секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский и военное командование своевременно получают информацию из зоны проведения ООС, а именно - об обострении ситуации в последнее время и увеличении обстрелов со стороны роSSийских оккупационных войск.

Он также отметил, что Украина выполняет все договоренности по соблюдению режима прекращения огня. Однако роSSийская сторона - их игнорирует.

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