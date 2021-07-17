Мендель будет вести видеоколонку на телеканалах Ахметова

Она присоединилась к команде телепрограммы "Большая деолигархизация".

Мендель будет вести видеоколонку на телеканалах Ахметова
Фото: скріншот

Экс-спикер президента Украины Юлия Мендель присоединилась к команде телепрограммы "Большая деолигархизация", которая будет выходить на телеканалах "Украина 24" и "Украина".

Об этом на своей Facebook-странице написала директор по коммуникациям в холдинговой компании System Capital Management Наталья Емченко.

"В качестве постоянного колумниста к нам только что присоединилась Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского", - написала она.

Ее дебютная видеоколонка будет в эфире в субботу, 17 июля.

Напомним, в начале июля Мендель опубликовала обложку своей книги, которая называется "Каждый из нас президент". Она уже появилась в продаже. Цена экземпляра - 190 гривен.

В конце апреля стало известно, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение. Позже сообщалось, что она уходит с поста спикера, однако останется работать в Офисе президента советником.

15 марта Мендель анонсировала авторский проект на телеканале "Дом" для зрителей с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Однако уже 19 марта она сообщила, что не будет вести программу "Взгляд с Банковой" на постоянной основе, выпуск с ее участием был пилотным, а в дальнейшем к участию в шоу будут привлекать других представителей власти.

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