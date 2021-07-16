Новым министром внутренних дел стал Денис Монастырский

Фото: Lb.ua

Верховная Рада назначила нардепа "Слуги народа", главу правоохранительного парламентского комитета Дениса Монастирского министром внутренних дел.

За соответствующее решение проголосовал 271 народный депутат. Монастырский, соответственно, досрочно прекратил свои депутатские полномочия, что также одобрили голосованием.

Представление кандидата в Раде объявлял премьер-министр Шмыгаль. Он отметил, что представление сделано по предложению фракции "Слуга народа".

Монастырского встретили аплодисментами. В выступлении перед депутатами кандидат сказал, что он "из команды президента и был с ним с первых дней".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Главным приоритетом он назвал безопасность граждан и государства и увеличение уровня доверия общества к правоохранительным органам.

Фото: Lb.ua

"Хочу обратиться к работникам полиции и выразить им уважение. Но я буду беспощадно бороться с теми, кто вопреки присяге использует погоны для собственного обогащения и нарушения прав людей", - заявил он.

Монастырский собирается увеличить расходы на оплату труда полицейских. Также он хочет увеличить цифровизацию в МВД и сосредоточиться на защите прав несовершеннолетних и усилении борьбы с оборотом наркотиков.

Фото: Lb.ua

Кроме того, Монастырский собирается реформировать пограничную службу, увеличить зарплату пограничникам и уменьшить очереди на КПП. Также он хочет внедрить добровольное страхование имущества украинцев от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Отметил Монастырский и важность продолжения борьбы с роSSийской агрессией, возвращения украинского Крыма и Донбасса.

"Готов достойно нести службу в интересах народа и государства", - заверил он.

По делу Павла Шеремета Монастырский сказал, что оно находится в суде, и нужно дождаться результатов, потом будут сделаны выводы о работе и качестве правоохранительной системы.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время выступления в Раде пожелал Монастырскому успехов в должности. Он добавил, что решение выдвинуть именно его было "мудрым решением".

"Денис Анатольевич - считаю, оптимальная кандидатура, поскольку в нем соединились и профессиональные качества, и морально-деловые и человеческие черты характера, умение находить баланс между полярно разными людьми, иметь выдержку ягуара перед решающим прыжком", - заявил Геращенко.

Денис Монастырский имеет образование юридического факультета Хмельницкого университета управления и права. Кандидат юридических наук.

Кроме работы юристом, был экспертом программы реформирования правоохранительной и судебной систем ОО "Украинский институт будущего", соучредителем которого является заместитель министра внутренних дел (с 2019 г.) Антон Геращенко. У него же Монастырский был помощником-консультантом, когда Геращенко был нардепом VIII созыва.

В 2019 году Монастырский был представлен в качестве эксперта "команде Зеленского" по вопросам реформирования правоохранительной системы. В том же году вошел в парламент по списку "Слуги народа" как беспартийный.

В июне этого года СМИ распространили информацию о том, что осенью правительство хотят отправить в отставку якобы для того, чтобы избавиться от Авакова.

13 июля источники LB.ua сообщили, что Аваков написал заявление на увольнение. В тот же день в соцсетях Министерство внутренних дел опубликовало официальное подтверждение.

Во фракции "Слуга народа" называли три вероятных преемника Авакова. Это нардепы "Слуги народа" Александр Бакумов, Денис Монастирский, а также секретарь СНБО Алексей Данилов.

Бакумов заявил, что отставку Авакова "Слуга народа" обсудит на заседании фракции 13 июля. На фракции президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Монастырского, главы правоохранительного комитета парламента. Де-юре кандидатуру министра внутренних дел должен объявлять премьер, поскольку сам он уполномочен на представление в Верховную Раду. Однако премьер делает представление по предложению фракции СН на правах большинства. Президент делает представление только в отношении главы правительства, министра обороны и министра иностранных дел.

По результатам заседания Монастырский сказал, что принял самое сложное решение в его жизни и принял предложение возглавить министерство. 15 июля парламент отправил Арсена Авакова в отставку 291 голосами "за". О том, как это было, читайте в материале LB.ua "Отставка Авакова с аплодисментами".

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко перед заседанием сказал, что фракция даст 226 голосов "за" назначение Монастырского главой МВД .

На заседании правоохранительного комитета глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который не является членом этого комитета, представил кандидатуру Монастырского. Члены комитета решили рекомендовать его к назначению, воздержался только один депутат.