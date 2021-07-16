Рада на следующей неделе соберется на внеочередную сессию
Предварительно запланировано заседание на вторник.
Верховная Рада на следующей неделе соберется на внеочередную сессию.
Заседание запланировано на вторник, сообщил LB.ua нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин. Эту же информацию подтвердили источники в «Слуге народа». Нардепы собираются рассмотреть постановления о нарушении регламента при принятии ряда законопроектов.
Речь идет о постановлениях об отмене голосов, в частности, за законопроект 5068, который предусматривает очистку Высшего Совета правосудия, отметил нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин.
"Снятие блокировки постановлений по судебной реформе, Укроборонпрому. Ничего содержательного быть не может, народ разъезжается", - сообщил собеседник из партии СН в комментарии.
Пока постановления об отмене голосования не будут рассмотрены, документ не может подписать ни спикер Рады, ни президент.
Напомним, что начало шестой сессии Верховной Рады этого созыва запланировано на 7 сентября. Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук не исключает, что будут внеочередные сессии.