Рада на следующей неделе соберется на внеочередную сессию

Предварительно запланировано заседание на вторник.

Рада на следующей неделе соберется на внеочередную сессию
Фото: nus.org.ua

Верховная Рада на следующей неделе соберется на внеочередную сессию.

Заседание запланировано на вторник, сообщил LB.ua нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин. Эту же информацию подтвердили источники в «Слуге народа». Нардепы собираются рассмотреть постановления о нарушении регламента при принятии ряда законопроектов.

Речь идет о постановлениях об отмене голосов, в частности, за законопроект 5068, который предусматривает очистку Высшего Совета правосудия, отметил нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Снятие блокировки постановлений по судебной реформе, Укроборонпрому. Ничего содержательного быть не может, народ разъезжается", - сообщил собеседник из партии СН в комментарии.

Пока постановления об отмене голосования не будут рассмотрены, документ не может подписать ни спикер Рады, ни президент.

Напомним, что начало шестой сессии Верховной Рады этого созыва запланировано на 7 сентября. Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук не исключает, что будут внеочередные сессии.



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