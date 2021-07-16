Верховная Рада на следующей неделе соберется на внеочередную сессию.

Заседание запланировано на вторник, сообщил LB.ua нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин. Эту же информацию подтвердили источники в «Слуге народа». Нардепы собираются рассмотреть постановления о нарушении регламента при принятии ряда законопроектов.

Речь идет о постановлениях об отмене голосов, в частности, за законопроект 5068, который предусматривает очистку Высшего Совета правосудия, отметил нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Снятие блокировки постановлений по судебной реформе, Укроборонпрому. Ничего содержательного быть не может, народ разъезжается", - сообщил собеседник из партии СН в комментарии.

Пока постановления об отмене голосования не будут рассмотрены, документ не может подписать ни спикер Рады, ни президент.

Напомним, что начало шестой сессии Верховной Рады этого созыва запланировано на 7 сентября. Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук не исключает, что будут внеочередные сессии.