Заместителем главы НБУ вместо Сологуба стал известный экономист Сергей Николайчук

Он работал в Нацбанке до 2019 года, был заместителем министра экономики в правительстве Гончарука.

Совет Национального банка назначил заместителем главы Национального банка Сергея Николайчука. Он заменит Дмитрия Сологуба, у которого закончился срок полномочий.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Николайчук уже работал в Национальном банке в 2004-2019 годах, пройдя путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа.

Занимал должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука в 2019-2020 годах, а с апреля 2020 года работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Сотрудничает с Киевской школой экономики, и с апреля 2020 года является ее научным сотрудником. Также преподает в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

"Сергей Николайчук - опытный профессионал, имеющий большой практический опыт работы не только в Национальном банке, но и управленцем в Министерстве экономики и на финансовом рынке. Он внес значительный вклад в реализацию режима инфляционного таргетирования в Украине, разработку системы принятия решений по монетарной политике на основе правил, а также развитие научно-исследовательской функции в центробанке. Поэтому я уверен, что Сергей Николайчук благодаря своим основательным знаниям и опыту сможет не только сохранить, но и приумножить достижения Национального банка в сфере монетарной стабильности", - прокомментировал назначение глава НБУ Кирилл Шевченко.

Николайчук будет отвечать за работу блока "Монетарная стабильность", в который входят: Департамент монетарной политики и экономического анализа, Департамент статистики и отчетности, Департамент финансовой стабильности, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управление европейской интеграции и международных программ.

Напомним, что уволенный Дмитрий Сологуб занимал должность заместителя главы Национального банка с 1 марта 2015 года по 12 июля 2021 года.