Шмыгаль подтвердил желание Украины получить членство в ЕС в течение 10 лет

Европейский Союз уже стал главным торговым партнером Украины.

Шмыгаль подтвердил желание Украины получить членство в ЕС в течение 10 лет
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет стать членом Европейского Союза как можно быстрее. Он рассчитывает, что это произойдет через 5-10 лет.

Об этом глава правительства сказал в интервью литовскому изданию LRT (украинский перевод есть на сайте Кабмина).

"Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5-10 лет. Важным вопросом европейского будущего Украины является последовательная реализация реформ, над чем мы продолжаем работать и имеем существенные результаты. Конечно, вопрос о вступлении Украины в ЕС зависит не только от нас, но и от 27 других стран", - сказал он, отвечая на вопрос, когда Украина может начать процесс вступления в ЕС.

Шмыгаль сказал, что сейчас одной из главных целей Украины является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС.

"Европейский Союз уже стал нашим главным торговым партнером. За пять лет экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 60% и в этом году, как ожидается, он достигнет 20 млрд евро. Сейчас мы стремимся к дальнейшей либерализации торговли с ЕС, одним из главных наших приоритетов в последний год стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации. Также продолжаем работать в контексте интеграции Украины в цифровой и энергетический рынки Европейского Союза, работаем над подписанием "промышленного", "авиационного" и "таможенного" безвизов", - сказал он.

Напомним, в 2019 году министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что разговоры о вступлении в ЕС через 5-10 лет - это "сказки и глупость". По его тогдашнему мнению, вступление Украины в Евросоюз возможно в лучшем случае в 2035 году.

Бывший президент Петр Порошенко говорил, что переговоры о вступлении могут начаться в 2023 году. Член Евросоюза Литва предлагала другую дату - 2027 год.

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