Украина сможет договориться о компенсациях экономических потерь в случае запуска роSSийского газопровода "Северный поток-2".



Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литовской Республики Ингридой Шимоните в рамках конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.



"Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но «Северный поток-2" - это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы", - заявил он.



При этом Д.Шмыгаль отметил, что слухи о завершении строительства "Северного потока-2" беспочвенны.



"Слухи о том, что «Северный поток-2» завершен, или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны, и вопрос "Северного потока-2" лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литва, Украина – Ред.), европейских партнеров", - сказал Д.Шмыгаль.



Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является роSSийский "Газпром".



4 июня 2021 года президент РоSSии Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2".



