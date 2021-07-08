В ОБСЕ заявили о дальнейшем росте числа нарушений "режима тишины" на Донбассе за две недели

Украинская делегация заявляет, что РФ игнорирует все предложения и инициативы.

В течение последних двух недель наблюдается рост количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Повышается общее количество нарушений, и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи них.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ по итогам очередной встречи Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.

Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау констатировала, что "стороны пока не демонстрируют готовности к устранению зафиксированных нарушений режима прекращения огня".

Грау также представила двух новых координаторов рабочих групп ТКГ. Сильви-Аньес Берману теперь назначена координатором политической рабочей группы, а Шарлотта Реландер начала работать в качестве координатора гуманитарной рабочей группы.

Ранее сообщалось, что Трехстороннюю контактную группу покидают модераторы от ОБСЕ Пьер Морель и Тони Фриш.

Напомним, вчера состоялось очередное заседание ТКГ по Донбассу. Как сообщили в украинской делегации, все предложения и инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе "не встречают должной реакции роSSийской стороны".