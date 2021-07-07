Реувен Ривлин оставляет пост президента Израиля

Инаугурация Ицхака Герцога состоится сегодня.

Реувен Ривлин оставляет пост президента Израиля
Выступление Президента Израиля Реувен Ривлин в украинском парламенте
Фото: пресс-служба президента

81-летний Реувен Ривлин, который был президентом Израиля с 2014 года, сегодня покидает пост.

О том, что десятый президент Израиля Реувен Ривлин завершает свой срок, сообщает посольство Израиля в Украине.

Свой президентский срок начинает избранный в начале июня 60-летний Ицхак Герцог.

По сообщению israelinfo.co.il, торжественные мероприятия начались на Аллее президентов с открытия бюста 10-го президента Израиля Реувена Ривлина.

Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

Инаугурация Ицхака Герцога состоится в 16:30 по местному времени. В 19:30 в резиденции президента впервые состоится официальная церемония "замены" президентов. Около восьми вечера Ривлин покинет резиденцию.

Ицхак Герцог, который стал 11-м президентом Израиля, является сыном шестого президента Хаима Герцога и внуком бывшего главного раввина Израиля Ицхака Герцога.

В 2003-2018 годах он был депутатом Кнессета, в том числе пять лет возглавлял оппозицию.

В 2018 году его избрали главой Еврейского агентства "Сохнут", после чего он покинул парламент.

Напомним, что Израиль является парламентским государством, и президент выполняет в основном представительские и церемониальные функции. Реальные властные полномочия находятся в руках главы правительства.

Президента избирают в парламенте на один семилетний срок.

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