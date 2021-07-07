Страны Люблинского треугольника поддержали членство Украины в НАТО и ЕС, - Кулеба

Главы МИД Украины, Литвы и Польши подписали три совместных документа.

Страны Люблинского треугольника поддержали членство Украины в НАТО и ЕС, - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника - Украины, Литвы и Польши - подписали два документа, в том числе по поддержке членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, и утвердили еще один.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время прямого включения из Литвы.

Первый документ - это декларация о совместное историческое наследие и общие ценности.

"В нем мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают роSSийскую агрессию против нашего государства", - рассказал Кулеба.

Второй - это дорожная карта, включающая различные вопросы от экономики к противодействию гибридным угрозам. И третий - это план мероприятий по противодействию дезинформации.

"Три наши страны имеют уникальный опыт в противодействии роSSийской дезинформации. Украина обладает бесценным опытом того, как работает роSSийская дезинформация и как ей противодействовать. Три страны объединят усилия, не только, чтобы совместно бороться против дезинформации, но и чтобы другие страны могли пользоваться нашим опытом", - отметил Кулеба.

Он также отметил, что Люблинский треугольник - это по сути альтернатива "русскому миру". Кулеба также выразил надежду, что скоро к нему присоединится также и Беларусь.

Напомним, Люблинский треугольник - трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный министрами иностранных дел в июле 2020 года. Участники формата договорились координировать действия для защиты международного права в контексте роSSийской агрессии против Украины, как в трехсторонней координации, так и в международных организациях: НАТО, ООН, ЕС, Совете Европы и ОБСЕ.

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