В Нидерландах стреляли в известного журналиста-расследователя

Одна из пуль попала ему в голову.

Фото: NewsABС.net Питер Р. де Врис

Известного нидерландского журналиста-расследователя Питера Р. де Вриса ранили во время стрельбы в Амстердаме. Полиция задержала трех подозреваемых, в том числе и вероятного стрелка, пишет Reuters.

Нападение произошло сразу после того, как журналист вышел из студии телеканала в центре Амстердама. Нападавшие выстрелили пять раз, одна пуля попала ему в голову.

"Он был тяжело ранен и борется за свою жизнь. Он наш национальный герой. Редкий, мужественный журналист, который постоянно боролся за справедливость", - заявила мэр Амстердама Фемке Халсема.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал нападение шокирующим.

"Это нападение на отважного журналиста и на свободную прессу, которая так важна для нашей демократии. Мы молимся, чтобы он выжил", - отметил он.

Питер де Врис преимущественно занимается разоблачением преступного мира. Он является обладателем премии "Эмми" в категории "Текущие события" в 2008 году за расследование исчезновения подростка Натали Голловей на Арубе в 2005 году.

Журналист также выступает как эксперт с источниками как среди правоохранителей, так и среди представителей криминального мира. Известно, что ранее в его адрес поступали угрозы.