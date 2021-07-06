Тимошенко: если у людей будут отбирать землю, мы будем включаться

В ближайшее время «Батькивщина» откроет всеукраинскую партийную горячую телефонную линию, которая будет собирать сообщения о незаконных захватах земли и реагировать на каждый случай. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Красивые рассказы о «рынку земли» ничего общего с реальностью не имеют. Поэтому мы решили, что будем в ручном режиме реагировать на случаи захватов паев украинцев. До конца этой недели мы готовим оборудование, чтобы открыть партийную горячую линию, на которую будем со всей страны принимать звонки. Если у людей будут отбирать землю, мы будем немедленно включаться и помогать людям ее возвращать», - сообщила Юлия Тимошенко.

По ее словам, «Батькивщина» также будет бороться за проведение всеукраинского референдума относительно земли и признание пакета «земельных» законов неконституционными в Конституционном суде. К тому же, отметила она, результаты последнего социологического исследования Киевского международного института социологии подтверждают, что на «земельном» референдуме люди проголосуют против продажи земли.

«Свежая социология от КМИС показывает, что 84,1% против продажи земли иностранцам, а с 1 июля иностранные банки могут владеть украинской сельскохозяйственной землей. На «земельном» референдуме среди тех, кто определился и придет на него, более 70% будут голосовать против продажи. Вы представляете, какая масштабная воля народа? Почему же к людям не захотели прислушаться? Потому что руководство государства боится этот результат увидеть», - убеждена лидер «Батькивщины».

По ее мнению, то, что люди сейчас не продают массово свои паи, - это позитивный сигнал.

«Мы успеем добиться проведения референдума и слушаний Конституционного суда. Мы все успеем сделать, если только люди сейчас сделают паузу и не будут продавать землю», - отметила Юлия Тимошенко.

Также она обратила внимание на закрытость информации о продаже земли - несмотря на провозглашенную властями диджитализацию, не создана информационная площадка, на которой можно было бы ознакомиться с операциями по земле, и пообещала в ближайшие дни направить запрос, чтобы эту информацию сделать публичной.