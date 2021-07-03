США призвали Украину обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе

Американское посольство обратилось к генпрокурору Венедиктовой.

Соединенные Штаты Америки призвали генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову обеспечить полное расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе с привлечением к ответственности всех причастных.

Об этом говорится в заявлении посольства США .

"Мы призываем генерального прокурора обеспечить полное расследование этого преступления и привлечение подстрекателей к ответственности. На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине", отмечается в сообщении.

Посольство также приветствовало решение Верховного Суда Украины оставить в силе обвинительный приговор экс-начальнику департамента наружного наблюдения Министерства внутренних дел Алексея Пукача, осужденному к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

Напомним, Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, позже в лесу в Киевской области нашли его обезглавленный труп.

Убийцу Алексея Пукача через 12 лет приговорили к пожизненному заключению. Было установлено, что Пукач расправился с журналистом по указанию экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, которого нашли мертвым 4 марта 2005 года в собственном доме под Киевом с двумя огнестрельными ранениями в голову, и других должностных лиц.

На суде Пукач частично признал свою вину и тот факт, что действовал по приказу экс-главы МВД . Но заявил, что не собирался убивать журналиста - его смерть якобы была случайной.