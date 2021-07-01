Семь стран ЕС разрешили въезд привитым Covishield туристам

Официальная информация об этом пока отсутствует.

Семь стран ЕС разрешили въезд привитым Covishield туристам
Фото: Макс Требухов

Семь стран Евросоюза разрешили въезд путешественникам, которые получили прививки вакциной AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield).

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ВВС со ссылкой на свои источники.

Путешественники, которые получили дозы Covishield, теперь будут иметь право на поездки в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию и Испанию. Отдельно Эстония подтвердила, что признает все вакцины, разрешенные Индией.

Источники сообщили, что Исландия и Швейцария, которые не входят в ЕС, также сделали вакцину приемлемой для поездок.

Официальной информации об этом пока нет.

Ранее СМИ сообщали, что Индия угрожала не признавать вакцины ЕС для путешественников, если блок не сделает то же самое в отношении индийских вакцин.

Covishield - это индийская версия Vaxzevria от AstraZeneca, разрешенная в ЕС.

Все вакцины, которые в настоящее время дают право на поездки в ЕС, были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Европейская комиссия оставила на усмотрение отдельных государств-членов решать, позволять ли путешественникам въезд с вакцинами, не одобренными ЕМА.

Вакцина Covishield была включена в список для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ в феврале.

В материале не указывается, касается ли это разрешение только граждан указанных стран, получивших вакцину в Индии, или вообще приезжих из любых стран.

Как известно, вакцина Covishield используется для вакцинации в Украине.

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