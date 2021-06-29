Порошенко считает неконституционным запрет обжаловать решение СНБО

"С такими принципами нам точно не по пути в Европейский Союз", - считает экс-президент.

«Европейская Солидарность» считает неконституционными и недопустимыми инициативы о запрете гражданам оспаривать в суде решение СНБО. Об этом во время выступления на согласительном совете заявил лидер партии, экс-президент Петр Порошенко. Он также отметил, что коррупционные схемы на государственных закупках, выводящие миллиарды гривен из-под тендерных механизмов «Прозорро», являются препятствием для движения нашей страны в ЕС и НАТО.

«Конституция - это правила для государства и власти по защите человека и общества. И попытки Зеленского добавить себе неконституционные полномочия вопреки исчерпывающему перечню 106-й являются угрозой авторитаризма, скатывания Украины в РоSSию Путина, Беларусь Лукашенко или возврата к временам Януковича», - отметил Порошенко.

«Ни в 106-й, где полномочия президента, ни в 107-й, где полномочия консультативного органа СНБО, который должен только координировать и контролировать, ничего подобного нет. Поэтому «Европейская Солидарность» подчеркивает неприемлемость странных инициатив Зеленского о запрете гражданам Украины обжаловать решение СНБО. Это где вы такое в Конституции увидели?» - возмутился экс-президент.

«О праве Зеленского принимать политико-правовые решения. В конституции Пилипа Орлика главный принцип - разделение власти и независимость судебной власти. И вы как раз действуете вопреки что конституции Пилипа Орлика 1710 года, что современной украинской Конституции», - подчеркнул Петр Порошенко.

Он также отметил, что под видом борьбы с олигархами власть на самом деле пытается взять под контроль средства массовой информации и подавить политическую конкуренцию, атакуя политических оппонентов.

«Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и Евросоюза . Так же как и коррумпированная Украина. О чем совершенно четко в Брюсселе две недели назад, куда Зеленский так и не попал, потому что не получил приглашения, подчеркнули как с этой, так и с той стороны океана», - напомнил Порошенко.

«Несколько дней назад Зеленский подписал закон, выводящий из-под действия «Прозорро» строительство большой кольцевой дороги вокруг Киева . Это 10 процентов всех общих закупок государства. Вы отменяете систему тендеров «Прозорро» и набиваете себе карманы, для того, чтобы чемоданами деньги заносили в Офис президента для распределения их потом среди монобольшинства Верховной Рады. И об этом уже знает весь мир. Вы позорите этим Украину», - отметил лидер «Европейской Солидарности».

«Так же, как и ваши кражи из ковидного фонда. Так же как и планы воровать из «Большой реставрации». Я твердо убежден, что с такими принципами нам точно не по пути в Европейский Союз», - резюмировал пятый президент.