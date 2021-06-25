У Порошенко отреагировали на заявление Зеленского по поводу "заработка на войне"

В "ЕС" отметили, что это "роSSийский нарратив".

У Порошенко отреагировали на заявление Зеленского по поводу "заработка на войне"
Фото: eurosolidarity.org

В партии "Европейская Солидарность" отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о том, что его предшественник на президентском посту Петр Порошенко якобы не был заинтересован в окончании войны и "зарабатывал во время нее деньги".

В пресс-службе партии сообщили, что расценили заявления Зеленского как "хамские выпады в адрес лидера оппозиции и пятого президента". Выражение о том, что "война потому, что на ней Порошенко зарабатывает" в политсиле назвали роSSийским нарративом.

"Господин Зеленский, проснитесь, Порошенко уже более двух лет не Президент. Война продолжается. Может, пора в себе «заробитчан поискать?» Давно пора отвечать за свои нелепые действия и преступное бездействие. За 150 тысяч умерших от коронавируса, по данным Национальной академии наук, потому что Минздрав по вашему указанию эту трагическую статистику занизил втрое. За разграбленный «антиковидный фонд» и большое крадивництво. За разрушенную международную коалицию в поддержку Украины", - высказались в партии.

"Европейская Солидарность" официально заявила, что все обвинения, которые Зеленский озвучил "на канале Коломойского-Медведчука", - "неправда от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник Петр Порошенко не был заинтересован в окончании войны, а зарабатывал во время нее деньги. "Все эти страшные записи, я считаю, что эти телефонные звонки - это чистая государственная измена. И то, что он (Порошенко - ред.), сделал, когда все полномочия в переговорах передал Медведчуку, в переговорах между Украиной и Россией, это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. То есть люди делали деньги, вот и все", - сказал президент.

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