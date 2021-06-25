У Порошенко отреагировали на заявление Зеленского по поводу "заработка на войне"

В партии "Европейская Солидарность" отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о том, что его предшественник на президентском посту Петр Порошенко якобы не был заинтересован в окончании войны и "зарабатывал во время нее деньги".

В пресс-службе партии сообщили, что расценили заявления Зеленского как "хамские выпады в адрес лидера оппозиции и пятого президента". Выражение о том, что "война потому, что на ней Порошенко зарабатывает" в политсиле назвали роSSийским нарративом.

"Господин Зеленский, проснитесь, Порошенко уже более двух лет не Президент. Война продолжается. Может, пора в себе «заробитчан поискать?» Давно пора отвечать за свои нелепые действия и преступное бездействие. За 150 тысяч умерших от коронавируса, по данным Национальной академии наук, потому что Минздрав по вашему указанию эту трагическую статистику занизил втрое. За разграбленный «антиковидный фонд» и большое крадивництво. За разрушенную международную коалицию в поддержку Украины", - высказались в партии.

"Европейская Солидарность" официально заявила, что все обвинения, которые Зеленский озвучил "на канале Коломойского-Медведчука", - "неправда от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности".