Оккупанты не сообщают, где держат незаконно осужденного в Крыму украинца Добринского, - омбудсмен

РоSSийские оккупанты не сообщают место нахождения незаконно осужденного военнослужащего Вооруженных Сил Украины Евгения Добринского.

ОБ этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"С начала июня нет официального подтверждения, где именно на территории РФ содержится гражданин Украины Евгений Добринский, который 21 апреля этого года подконтрольным оккупационной власти так называемым «Джанкойским районным судом» во временно оккупированном Крыму приговорен к 3 годам и 6 месяцам заключения, за якобы «незаконное пересечение государственной границы РФ и контрабанду наркотических средств». По предварительной информации, гражданин Украины направлен для отбывания наказания в г. Махачкала (Республика Дагестан, РФ). Последнее известное место содержания Евгения Добринского - «ФКУ СИЗО 1 ФСИН РоSSии по городу Волгоград»", - сообщила Денисова.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и начальнику управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Республике Дагестан для подтверждения местонахождения Добринского, а также с запросом - предоставить информацию о состоянии его здоровья, обеспечении медицинской и правовой помощи.

"Также обращаюсь к Министерству иностранных дел Украины для обеспечения надлежащей консульской защиты во время пребывания Евгения Добринского на территории РФ . Призываю представителей международного сообщества продолжать политическое и санкционное давление на РФ , чтобы остановить преследования и судилища и освободить всех незаконно осужденных граждан Украины", - отметила омбудсман.

Напомним, роSSийское следствие утверждает, что Добринский в прошлом году 30 мая "без документов на право въезда прошел пешком по дамбе железной дороги в направлении между н.п. Сиваш и Джанкой". Как сообщалось, Добринский находился на одном из военных объектов примерно за тысячу метров от оккупированного Россией полуострова Крым. Оружие и амуниция военнослужащего остались на месте, а сам он исчез.

Командование ВСУ заявило, что военного похитили, а неподалеку от наблюдательного поста обнаружили следы борьбы с неизвестными лицами. Позже ФСБ опубликовала видео задержания и допроса Добринского, на котором сначала он идет по железнодорожным путям, шатаясь и размахивая руками. Затем он садится на рельсы, и впоследствии его отводят под руки роSSийские военные. На допросе он рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а при нем были "какие-то наркотические средства вроде травы конопли". По его словам, наркотики ему дали "местные", с которыми он выпивал.

В заявлении командования прокомментировали это видео, назвав его постановкой, поскольку "режиссеры ФСБ" не учли важных деталей: головным убором формы одежды в этом подразделении определена панама летняя, а не фуражка полевая, которую надели военнослужащему. Также не было учтено время суток и погодные условия, когда "исчез" Добринский, а это около половины пятого утра.

"К сожалению, в этой ситуации старший солдат Евгений Добринский стал марионеткой в информационной войне, которая ведется роSSийским агрессором", - заявили военные.