"Когда нас начинают поучать борьбе с коррупцией, нужно понимать, что это сложный процесс".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что западные партнеры обвиняют Украину в недостаточной борьбе с коррупцией, хотя и сами имеют немало сомнительных примеров.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов", комментируя конфликт интересов в назначении и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза Украины".

"Нас наши партнеры обвиняют насчет коррупции, что мы недорабатываем. Сейчас речь идет о предприятии, которое зарегистрировано на территории Украины, и речь идет о людях, которые работают на территории Украины. А я хотел бы напомнить о господине Шредере, который в свое время был на очень высоких должностях в Германии, затем перешел работать у Путина и совместно с господином Путиным занимается бизнесом в РоSSии. Есть коррупция или нет, - я не могу сказать, но после того дама, танцевавшая с Путиным, так же оказалась на работе в нефтегазовом секторе РоSSийской Федерации. Об этом нужно публично говорить. Одно из французских высокопоставленных лиц так же собирается заниматься вопросом нефти и газа", - сказал он.

Другой сомнительный пример, по мнению Данилова, - это история с роSSийским контрактом на покупку французских вертолетоносцев "Мистраль", который анонсировали через два месяца после прекращения войны в Грузии при посредничестве президента Франции Николя Саркози.

"Когда французы помогали грузинам справиться в 2008 году, за очень короткий срок французы получили заказ на два "Мистраля" от РоSSийской Федерации. Поэтому когда нас начинают поучать борьбе с коррупцией, нужно понимать, что это сложный процесс. Но не только наша страна виновна в этом, что только у нас такие процессы", - сказал он.