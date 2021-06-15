Директорам школ во Львове подняли зарплаты до 1 тысячи долларов

Для этого из городского бюджета выделят 15 млн грн до конца года.

Директорам всех львовских общеобразовательных школ подняли заработную плату более чем вдвое - до 27 тыс. грн.

Соответствующее решения 14 июня принял исполнительный комитет Львовского городского совета, передает Zaxid.net.

Как сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко, в этом году во Львове объявят конкурсы на должность директора 44 городских школ. Директорам всех школ Львовской ОТГ до 1 сентября должны поднять зарплату до 27 тыс. грн. Для этого из городского бюджета выделят 15 млн грн до конца года.

Комментируя решение исполкома, мэр Львова Андрей Садовый отметил, что за этим решением стоит стремление изменить отношение к образованию как таковому.

"Если страна хочет иметь будущее, то самый высокий уровень заработной платы должен быть у военных, медиков и педагогов ... Мы видим во Львове успешные школы, которые излучают энергию, где стоят очереди из детей и родителей. А с другой стороны видим школы, где есть покой. Поэтому, имея перед собой задачу найти лучших 44 претендентов на директоров, мы должны им сказать, что вы будете иметь зарплату не менее 27 тыс. грн ", - сказал Садовый.

Всего во Львовской ОТГ - 127 общеобразовательных школ. Сейчас средняя зарплата директоров львовских школ составляет 10-15 тыс. грн.

Отметим, что учителя и директора школ получают базовую зарплату за счет соответствующей субвенции из госбюджета. В то же время дополнительные средства для повышения зарплаты директорам школ предусмотрят из городского бюджета Львова.