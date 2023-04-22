Росіяни розповідають українським школярам в окупації про "СВО" – ЦНС

Пропаганду про вторгнення включили у шкільну програму.

В школах на тимчасово окупованих територіях росіяни промивають мізки українським дітям щодо свого вторгнення – брехня про "СВО" тепер включена у шкільну програму. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

Росіяни розповідають українським школярам в окупації про
© Скріншот Youtube

«Якщо спочатку це відбувалось в межах "розмов про важливе" – спеціальному уроці пропаганди, який проводиться раз в тиждень й обов’язковий для відвідування, то зараз ворог включив розділ про "СВО" у програму з історії», – йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомили також у ЦНС, окупанти з наступного року планують ввести обов’язковий військовий вишкіл для учнів старших класів, аби підготувати їх до призову до лав своєї армії. Паралельно з цим окупанти при школах створюють осередки мілітаристичних угруповань "юнармії".

У спротиві також зазначають, що політика промивання мізків дітям на тимчасово окупованих територіях є ознакою геноциду, адже вона спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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