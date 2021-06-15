Только Украина и 30 союзников решат, когда она станет членом Альянса.

Только Украина и страны-члены НАТО принимают решение о ее членстве в НАТО, РоSSия не имеет права вето в этом вопросе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Чрезвычайно важно подчеркнуть, что каждая нация имеет право выбирать свой путь, и это включает то, частью каких мер по обеспечению безопасности она хочет быть, включая то, хочет ли она быть членом НАТО или нет", - сказал Столтенберг.

По его словам, только Украина и 30 союзников решат, когда она станет членом Альянса.

"РоSSия, конечно, не имеет права голоса, потому что они не могут ветировать то, что могут делать соседи", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что мир не вернется во времена существования сфер влияния, "где великие державы решали, что маленькие соседи могут делать".

Напомним, ранее президент РоSSии Владимир Путин выступил против расширения Североатлантического альянса путем интеграции в блок Украины. Возможное вступление Украины в НАТО он оценил как "красную линию" для РоSSии.

Сегодня по итогам Брюссельского саммита Альянса в НАТО заявили, что Украина получит членство через ПДЧ.