Глава ОБСЕ второй раз с начала года приехала на Донбасс
Линде ознакомится с ситуацией в зоне ООС и проведет переговоры с Кулебой.
Действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде второй раз с начала года приехала в Украину.
Об этом сообщил заместитель украинского министра иностранных дел Василий Боднар.
"Из Мариуполя начинается визит действующей главы ОБСЕ, главы МИД Швеции Анн Линде в Украину. Работаем вместе с нашим послом в Швеции Андреем Плахотнюком", - написал он в соцсетях.
По мнению МИД Украины, второй визит Линде в Украину является подтверждением приоритетного внимания Швеции к вопросу прекращения вооруженной агрессии РоSSийской Федерации.
Она вместе с руководством МИД Украины поедет в зону проведения операции Объединенных сил, где лично ознакомится с деятельностью СММ ОБСЕ в Украине, последствиями вооруженной агрессии РФ и особенностями передвижения морских судов в Черном и Азовском морях.
Позже Линде проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, по итогам которых они дадут совместную пресс-конференцию.
Также запланирована встреча главы ОБСЕ с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, что в первый раз Линде приезжала в Украину в январе 2021 года.
В марте 2020 года она ездила на Донбасс как министр иностранных дел Швеции.