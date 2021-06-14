Глава ОБСЕ второй раз с начала года приехала на Донбасс

Линде ознакомится с ситуацией в зоне ООС и проведет переговоры с Кулебой.

Глава ОБСЕ второй раз с начала года приехала на Донбасс
Анн Лінде
Фото: facebook.com/UkraineMFA
Фото: twitter.com/AnnLinde

Действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде второй раз с начала года приехала в Украину.

Об этом сообщил заместитель украинского министра иностранных дел Василий Боднар.

"Из Мариуполя начинается визит действующей главы ОБСЕ, главы МИД Швеции Анн Линде в Украину. Работаем вместе с нашим послом в Швеции Андреем Плахотнюком", - написал он в соцсетях.

По мнению МИД Украины, второй визит Линде в Украину является подтверждением приоритетного внимания Швеции к вопросу прекращения вооруженной агрессии РоSSийской Федерации.

Она вместе с руководством МИД Украины поедет в зону проведения операции Объединенных сил, где лично ознакомится с деятельностью СММ ОБСЕ в Украине, последствиями вооруженной агрессии РФ и особенностями передвижения морских судов в Черном и Азовском морях.

Позже Линде проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, по итогам которых они дадут совместную пресс-конференцию.

Также запланирована встреча главы ОБСЕ с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что в первый раз Линде приезжала в Украину в январе 2021 года.

В марте 2020 года она ездила на Донбасс как министр иностранных дел Швеции.

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